Лукашенко и Мирзиеев провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил сегодня государственную резиденцию "Заславль", передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил Президенту Узбекистана статуэтку зубра. Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста.

Президенты также пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

Как сообщалось, Президент Узбекистана сегодня прибыл с официальным визитом в Беларусь. Переговоры глав государств состоятся 1 августа во Дворце Независимости. Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами.

Президенты планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице. Программа визита Шавката Мирзиеева также предусматривает посещение Парка высоких технологий.

По итогам первого полугодия товарооборот между странами составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошло года. Белорусский экспорт вырос на 28,3% и достиг $88,8 млн. Импорт из Узбекистана превысил $24,3 млн, увеличившись на 15,6%.-0-