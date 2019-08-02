Лукашенко и Мирзиёев в телефонном разговоре подвели итоги переговоров и обсудили ключевые направления сотрудничества

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Узбекистана в Беларусь, сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Президенты еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики", - рассказали в пресс-службе.
Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время.-0-
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