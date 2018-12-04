Лукашенко и Назарбаев обсудили по телефону повестку дня саммитов в Санкт-Петербурге

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 4 декабря по инициативе казахстанской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили предстоящую повестку дня саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев также кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Казахстана.-0-
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