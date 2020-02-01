Лукашенко и Помпео продолжили беседу один на один в личном кабинете Президента

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео продолжаются в формате один на один в личном кабинете главы белорусского государства. Об этом БЕЛТА стало известно на полях мероприятия.

Изначально встреча началась в "Зеленом зале" Дворца Независимости, который известен тем, что там в свое время проходили переговоры в "нормандском формате".

Переговоры с Майклом Помпео продолжаются уже более полутора часов. -0-