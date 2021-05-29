Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности о сегодняшней неформальной встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Информацию об этом публикует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось БЕЛТА, поступление второго транша российского кредита в $500 млн. ожидалось в I полугодии.

Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин Беларуси получил 30 декабря прошлого года.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси прибыл накануне с рабочим визитом в Россию. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошли переговоры лидеров двух стран, которые продолжались более пяти часов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА

В начале встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обменялись заявлениями, поприветствовав друг друга, отметив рост сотрудничества Беларуси и России в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства проинформировал своего коллегу о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что удастся преодолеть возникшие вызовы и внешнее давление.

Часть вчерашних переговоров президенты провели за рабочим ужином и чаепитием.

Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение в неформальной обстановке.-0-

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