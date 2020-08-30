Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 30 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг нашей страны.

Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.-0-