Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 16 ноября по инициативе российской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о графике контактов на ближайшую перспективу.-0-
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