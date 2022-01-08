Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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