Лукашенко и Путин обсудили ситуацию внутри и вокруг Беларуси и борьбу с коронавирусом

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся сегодня днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.-0-