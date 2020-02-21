Лукашенко и Путин обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС

21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС. Об этом глава белорусского государства рассказал сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств", - сказал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, он и Владимир Путин пришли к выводу, что БелАЭС будет лучшей станцией. "И по такому типу они будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо где надо", - отметил он.

Как сообщала БЕЛТА, строительству БелАЭС президенты уделили много времени на переговорах в Сочи 7 февраля этого года. Было поручено до конца февраля всем ответственным представить окончательный график завершения работ по первому блоку.

"Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла", - ранее заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Он пояснил, что это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов. "Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты", - сказал первый вице-премьер.

25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).-0-