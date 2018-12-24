Лукашенко и Путин обсудят 25 декабря развитие белорусско-российских отношений

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
На переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.-0-
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