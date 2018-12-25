Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам

25 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Кремле заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в белорусско-российских отношениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства согласился со словами российского лидера о том, что, учитывая большой объем разностороннего сотрудничества Беларуси и России, неизбежно возникают и проблемные моменты. "Будем прямо говорить, ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян. Естественно, мы движемся вперед, и на этом пути возникают определенные проблемы. Но они не сопоставимы с теми достижениями, которые вы перечислили в цифрах", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы", - сказал Президент.

В целом он выразил уверенность, что стороны найдут решения во имя белорусов и россиян.

Глава белорусского государства отметил недавнюю пресс-конференцию Владимира Путина, назвав ее хорошим разговором с россиянами. Он подчеркнул, что обозначенные на мероприятии темы важны и для Беларуси, поскольку страны вовлечены в общие мировые проблемы. "Если у нас есть какие-то проблемы - давайте будем откровенны, что они порой порождаются не здесь, не нами, мы вовлечены в этот глобальный процесс. Поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, экономике, политике, военных вопросах, так или иначе они касаются нас. И мы, хотим или нет, втянуты в эти проблемы. Но их надо решать", - отметил белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин считает, что белорусско-российские отношения развиваются весьма успешно. По его словам, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос более чем на 23% и превысил $32 млрд. В нынешнем году отмечается еще рост в 12% к базе прошлого года. "В Беларуси накоплено значительное количество прямых российских инвестиций. Что особенно приятно - отношения у нас очень диверсифицированы. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и все на подъеме. Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя и здесь очень многое сделано", - сказал Президент России.

"У нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решения", - добавил Владимир Путин.

Планируется, что сначала стороны обсудят вопросы белорусско-российского сотрудничества в присутствии членов правительств, а затем в формате "один на один".-0-