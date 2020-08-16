Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны.
Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.-0-