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29 декабря 2021, 16:35

Лукашенко и Путин подтвердили планы о проведении совместных учений на территории Беларуси в 2022 году

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом было заявлено на официальной части встречи глав государств в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе. "Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем", - заявил Президент Беларуси.

"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь заявил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".-0-

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