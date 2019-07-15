Лукашенко и Путин посетят Валаамский монастырь

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Валаамский монастырь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"17-18 июля состоится рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь", - говорится в сообщении пресс-службы.

18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси, добавили в Кремле.-0-