Лукашенко и Путин посетят Валаамский монастырь

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Валаамский монастырь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"17-18 июля состоится рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь", - говорится в сообщении пресс-службы.
18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси, добавили в Кремле.-0-
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