Лукашенко и Путин посещают Валаам

17 июля, Валаам /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, расположенный на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств осмотрят территорию монастыря и уже посетили основной храм обители. Там они подошли к мощам Сергия и Германа - основателей Валаама, мощам Антипа Валаамского, иконе Валаамской Божьей Матери. Возле иконы президенты и сын главы белорусского государства Николай Лукашенко зажгли свечи.

Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания - X-XI века. По документальным источникам, основание монастыря произошло в 1407 году. Об этом говорится в "Сказании о Валаамском монастыре". Особый расцвет монастыря приходится на XV-XVI века. В те времена число монахов в обители достигло 600 человек.

В последующие годы шло архитектурное развитие монастыря, но он неоднократно страдал от разорения, в частности в ходе войн России со шведами, а также в результате пожара. К XIX веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были возведены именно в это время. Они сохранились до настоящего времени и считаются объектами историко-культурного наследия.

После советско-финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здание начали использовать для гражданских потребностей. В 60-х годах прошлого века власти стали организовывать экскурсионные туры для желающих увидеть Валаам. С 1979 года работает музей-заповедник.

Прежняя жизнь в обители начала возрождаться с 1989 года. Основные здания переданы Ленинградской епархии. Первые монахи пришли в декабре 1989 года. Их было 6 человек.

В настоящее время на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения. Работают пекарня, гостиница, недалеко находится молочная ферма и рыборазводный завод. По данным на 2018 год, количество обитателей в монастыре насчитывало 217 человек. Кроме того, в обители постоянно задействовано около полусотни трудников (людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе). Монастырь ежегодно посещают 100-200 тыс. человек.

Основная святыня Валаамской обители - мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских. Святые останки хранятся в Спасо-Преображенском храме на территории монастыря.

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