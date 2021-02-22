Лукашенко и Путин продолжили общение за катанием на горных лыжах

22 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин после встречи тет-а-тет продолжили переговоры в Сочи во время катания на горных лыжах. Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Лидеры стран также покатались на снегоходах.

Основная часть переговоров двух лидеров длилась около часа. После катания президенты встретились за обедом.

Как сообщалось, переговоры глав государств состоялись в Красной Поляне. На повестке встречи был широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности и борьбы с пандемией, взаимодействие в интеграционных структурах.-0-