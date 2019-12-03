Лукашенко и Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи

3 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" со ссылкой на пресс-секретаря Президента Беларуси Наталью Эйсмонт.

"Это уже, наверное, не секрет: встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят", - сообщила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран встретятся 7 декабря. "(Будут рассмотрены) вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела", - сообщил представитель Кремля.-0-