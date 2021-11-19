Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 ноября 2021
Минск
+6°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилев
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.817
USD
2.486
100 RUB
3.4212
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
12:06
Директор и главный ветврач сельхозпредприятия Шкловского района скрыли падеж скота
Происшествия
12:01
Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Витебске пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Общество
11:58
Рахманов: основные критерии совершенствования Конституции - мир, независимость, благополучие людей
Общество
11:57
Два сельхозпредприятия Барановичского района экономили на доплатах молодым специалистам
Происшествия
11:56
Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ открыли в Могилевском районе
Регионы
11:52
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch
Общество
11:49
ГПК: Литва не только цинично манипулирует беженцами, но и дезинформирует международные организации
Общество
11:47
В Минске жильцы трех домов первыми согласились на энергоэффективные мероприятия по указу №327
Регионы
11:46
Каранкевич назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС
Экономика
11:46
Международная выставка индустрии безопасности пройдет летом 2022 года в Минске
Общество
11:45
Почти треть жителей Брестской области получили прививки против коронавируса
Регионы
11:42
Вблизи деревни Паперня в Минском районе временно ограничат движение транспорта
Регионы
11:36
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра
Общество
11:33
В России за сутки зафиксирован новый максимум смертей из-за COVID-19
В мире
11:32
Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, особенно для детей
Общество
11:32
Петровский: ЕС побоялся вводить против Беларуси очередные экономические санкции
Общество
11:30
Покупка билетов на поезда через интернет может быть недоступна в ночь на 20 ноября
Общество
11:28
Улахович: чтобы выдерживать конкуренцию, предприятиям нужно осваивать новые технологии и продукцию
Экономика
11:25
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент
11:24
Пенсионерка из Могилева поверила телефонному мошеннику и лишилась Br3,55 тыс.
Происшествия
11:18
В Москве с COVID-19 ежедневно госпитализируют 25-30 детей
В мире
11:15
Макей: на примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии
Политика
11:09
Соловей: приоритетом региональной политики является создание благоприятных условий для инвесторов
Регионы
10:58
Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам не безразлична
Политика
10:57
Макей в интервью CNN заявил об абсурдности обвинений в адрес Беларуси
Политика
10:55
В Польше задержаны гражданин Украины и двое граждан Германии за помощь беженцам
В мире
10:53
Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы
Регионы
10:49
Представители МЧС принимают участие в учениях "Кобальт-2021" в Таджикистане
Общество
10:49
В Минске от COVID-19 привито более 30% населения, от гриппа - 20%
Регионы
10:48
Головченко: нужно выполнить все необходимые мероприятия по признанию ЭЦП
Экономика
Все новости
Все новости
Президент
19 ноября 2021, 11:25
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Теги
Лукашенко
Путин
Новости рубрики Президент
Лукашенко поздравил с "Дажынкамі-2021" аграриев Гомельской и Могилевской областей
Лукашенко пригласил Президента Египта посетить Беларусь, чтобы продолжить диалог о сотрудничестве
Лукашенко: Беларусь и Монако уже добились некоторых успехов, многое еще предстоит сделать
Лукашенко рассчитывает на успешное сотрудничество с Оманом в торговой и инвестиционной сферах
Лукашенко: давняя дружба народов Беларуси и Латвии останется основой для углубления сотрудничества
Лукашенко поздравил Даниэля Ортегу с победой на выборах президента Никарагуа
Главное
Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Головченко: ощутимую долю внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри ЕАЭС
"Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе
Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе
Топ-новости
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек
Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Витебске пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Каранкевич назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС
ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе
Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, особенно для детей
ГПК: Литва не только цинично манипулирует беженцами, но и дезинформирует международные организации
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch
Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам не безразлична
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра
Рахманов: Беларусь проявляет заботу и защиту ко всем людям на территории страны
Щекин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды
Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы
ФОТОФАКТ: Ночь прошла спокойно - утро беженцев в ТЛЦ
С нами интереснее
тв программа
погода
курсы
Темы
Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Специальный репортаж
Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Лучшие фото БЕЛТА
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.