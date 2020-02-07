В одной команде - Лукашенко и Путин вышли на лед "Галактики" в Красной Поляне

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли на лед спортивно-культурного комплекса "Галактика", где проведут товарищеский хоккейный матч, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе команды, за которую играют президенты Беларуси и России, также сын главы белорусского государства Николай и руководитель хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Александр Лукашенко играет под номером 01, а Владимир Путин - 11. На табло названия команд обозначены как "Белые" и "Синие". Лидеры стран - в составе первой команды. Для большего динамизма игровые периоды сократили в два раза - до 10 минут.

До этого президенты провели переговоры, которые, как ожидается, продолжатся после матча. К лидерам стран и другим участникам присоединятся члены российской делегации, которые ранее не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.-0-