Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и COVID-19

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства поздравил коллегу с убедительной победой на президентских выборах. Лидеры двух стран в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуацию в мире. В частности, подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

Что касается белорусско-таджикского сотрудничества, его характер определили как динамичный. "Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, странам удается значительно наращивать товарооборот. За полгода 2020-го в сравнении с 2019-м он вырос в 2,5 раза. В этой связи президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран, и расширение взаимных поставок продукции", - отметили в пресс-службе.

Еще одной темой разговора стал COVID-19. Как подчеркнул Эмомали Рахмон, в Таджикистане ситуация абсолютно контролируемая. В целом главы государств обменялись опытом по противодействию распространению инфекции.-0-