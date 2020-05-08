Лукашенко и Рахмон поздравили друг друга с 75-летием Победы и обсудили развитие сотрудничества

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко. Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность их дальнейшего развития, эффективной реализации совместных проектов.
Речь также шла о текущей обстановке на фоне пандемии коронавируса. Лидеры стран обменялись опытом работы и принимаемых мер в борьбе с распространением инфекции.-0-