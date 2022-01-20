Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений Беларуси и Китая

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства", - говорится в поздравлении. - В этих словах заложены наши успехи и достижения в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности".

Александр Лукашенко отметил, что Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня, в том числе в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы "Один пояс, один путь", в построении сообщества единой судьбы человечества и по многим другим направлениям.

"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран. Убежден, что заложенный нами фундамент станет крепкой основой для будущих поколений белорусов и китайцев, которые, как и мы, будут искренне дружить и поддерживать друг друга во все времена", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и осуществления поставленных целей, а братскому народу Китая - мира и благополучия.

В адрес Президента Беларуси также поступило поздравление от китайского лидера. "По случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь от имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично шлю вам и в вашем лице дружественному белорусскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в нем.

Си Цзиньпин констатировал, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-белорусские отношения упорно движутся вперед, а традиционная дружба между двумя странами с каждым днем становится все крепче. "Под нашим совместным руководством Китай и Беларусь последовательно установили отношения всестороннего стратегического партнерства и отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты", - отметил Председатель КНР.

Он также подчеркнул, что обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, а также тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах. После вспышки эпидемии COVID-19 обе страны оказывают друг другу помощь и поддержку, рука об руку преодолевают трудности, демонстрируя братство с единой судьбой.

Председатель КНР отметил, что в течение последних лет лидеры двух стран поддерживают общение различными способами и достигли важных договоренностей по развитию китайско-белорусских отношений в новой обстановке. "Пользуясь случаем 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, я хотел бы заверить вас, что я готов совместно с вами прилагать все усилия к тому, чтобы продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь" для достижения еще больших результатов сотрудничества на благо двух стран и их народов", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко успехов в работе и крепкого здоровья, дружественной Беларуси - процветания, а ее народу - счастья и благополучия.-0-