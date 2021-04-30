Лукашенко и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся сегодня утром. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Одной из главных тем разговора стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ И ЕАЭС.

Беларусь в текущем году председательствует в Содружестве Независимых Государств, в следующем - 2022-м - полномочия председателя перейдут Казахстану. В связи с этим главы государств подробно обсудили повестку дня в работе объединения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились о конкретных шагах по поддержке сотрудничества в формате СНГ.

Президенты также сверили часы в преддверии майского заседания Высшего Евразийского экономического совета, обсудили актуальные вопросы в этом направлении. Главы государств особо отметили важность последовательного выполнения всех обязательств как в рамках ЕАЭС, так и СНГ, особенно касающихся снятия барьеров в торговле, а также выполнения иных достигнутых договоренностей.

В двусторонних отношениях Беларуси и Казахстана главы государств договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии. Александр Лукашенко уже дал поручение правительству заниматься этим вопросом. Как было отмечено, в нынешнее непростое время ключевая задача - определить наиболее актуальные и перспективные направления для развития сотрудничества.

В целом главы государств условились несмотря на любые текущие трудности плотно взаимодействовать и поддерживать наметившийся прирост в двусторонней торговле, чтобы и далее прибавлять в сотрудничестве по различным направлениям.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также обсудили тематику пандемии и вакцинации. В течение полугода в Казахстане планируется привить до 10 млн человек, в связи с чем для страны этот вопрос крайне актуален. Саму же тему распространения COVID-19 президенты обсудили на примере ситуации в Индии, где в настоящее время складывается непростая обстановка.

В преддверии важных праздничных дат - 1 Мая и Дня Победы - президенты Беларуси и Казахстана обменялись поздравлениями.

Кроме того, особо теплые пожелания Александр Лукашенко адресовал православным жителям Казахстана, поздравив их с Пасхой, а мусульман - со священным месяцем Рамадан. Касым-Жомарт Токаев в ответ также передал поздравления с Пасхой всем православным верующим нашей страны.-0-