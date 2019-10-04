Лукашенко и Зеленский обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у него есть единственная просьба: "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим".

Восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства в том числе обсуждалось на встрече глав государств. "Это нам будет выгодно", - уверен Президент Беларуси. Он вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина. "Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении", - заявил Президент.

Он добавил, что обсуждены все вопросы, которые были на поверхности, вплоть до сферы СМИ, культуры, в том числе возможности совместных съемок киноленты. "Сваты" хотели снять. Волна началась - "Сваты" не сняли. Ну, белорусские "Сваты" снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный - то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся", - заключил глава государства.-0-