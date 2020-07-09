Лукашенко: идет передел мира, и в такой ситуации Беларуси важно найти свое место

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда идет передел мира, и на данном этапе для Беларуси очень важно найти свое место. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем сейчас характерен мир? Идет передел мира. Не дележка, а передел. И в этой ситуации главное - ответить на вопрос, где наше место", - подчеркнул глава государства. Сложившуюся ситуацию он назвал уникальной, но при этом очень тяжелой и опасной. "Балансировать между этими гигантами (мировыми центрами силами. - Прим. БЕЛТА) - это очень опасное дело, но куда деваться?", - сказал он.

Главная задача для лидера страны на данном этапе сохранить независимое, суверенное государство. "Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", - подытожил Александр Лукашенко.-0-