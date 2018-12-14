Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. "Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.

"Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились - надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения - нет союза", - сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. "Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали.

"Если, как это принято часто в России, исходить из того, что "мы такие огромные, а вы - поменьше, поэтому вот так будет", тогда не о чем договариваться, это не союз", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. "Мне удалось тогда этот барьер сломать, - сказал он. - Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще "последним диктатором в Европе". Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел".

Президент призвал задуматься над этим: "Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион". Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально на фоне современной обстановки в регионе.

Наряду с этим Президент особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Россия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках мировой геополитики, поддерживают друг друга в многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа согласованных действий в области внешней политики, координируются подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, в том числе в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.-0-