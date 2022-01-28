Лукашенко: источник белорусских ценностей - историческая память

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источник белорусских ценностей - историческая память. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА. "Источник наших ценностей - историческая память. В сложнейших условиях закалились наши многовековые духовно-нравственные ориентиры, сформировался настоящий белорусский характер. Сегодня мы больше говорим о Великой Отечественной войне, но это не означает забвение или неприятие других этапов развития нашей государственности. В течение этого года мы должны к этому вернуться, чтобы показать всем, а особенно нашим детям и молодежи, - кто мы и откуда, что мы прошли и сколько потеряли человеческих жизней, стремясь к нашей независимости", - подчеркнул он. По словам главы государства, именно поэтому текущий год объявлен Годом исторической памяти. Он насыщен знаковыми для Беларуси датами и юбилеями, связанными с историей, наукой, культурой. Насаждаемые взгляды и версии не должны закрывать память о прошлом. "Посмотрите, как искажается история у ближайших соседей. На улицах европейских столиц, освобожденных Красной армией, проходят марши молодчиков с фашистской свастикой, нацистов почитают как героев, устраивают факельные шествия в их честь, сносят памятники советским воинам-освободителям. Могли ли мы представить такое несколько десятков лет назад?", - задал риторический вопрос Президент.-0- Президент отметил важность расследования преступлений против белорусского народа в годы ВОВ Президент: День народного единства стал актом исторической справедливости Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!