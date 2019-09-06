Лукашенко: история Бреста - достояние страны, его современный облик - повод для общей гордости

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. История Бреста - достояние всей страны, его современный облик - повод для общей гордости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике в честь 1000-летия Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы вместе отмечаем тысячелетие Бреста, одного из древнейших белорусских городов, который по праву считается перекрестком времен и народов. Его история - достояние всей нашей страны, его современный облик - повод для общей гордости", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Брест за последние годы сильно изменился, а в сравнении с советским периодом стал неузнаваемым. "Мне было несколько стыдно 5-7 лет тому назад, что Брест в своем внешнем обличии серьезно отставал от других областных центров и Минска", - признался он.

Александр Лукашенко отметил, что на фотографии из космоса, сделанной белорусом Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья. "Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее", - сказал Президент.

Он обратил внимание, что летопись Бреста началась с "Повести временных лет" и стала историей характера народа, закаленного в борьбе за право быть хозяином на своей земле, в родном городе, за который на протяжении веков боролись государства и народы.

"Именно здесь не раз решалась судьба всей Европы, принимались судьбоносные вердикты, совершались подвиги. Мы никогда не забудем, как в 1941-м самоотверженная оборона Брестской крепости сорвала планы быстрой победы фашистской Германии. И сегодня героическая цитадель стала символом подвига советского народа в Великой Отечественной войне, местом поклонения для неравнодушных людей со всего мира и прежде всего нашего того огромного Отечества", - отметил глава государства.

По его словам, Брест был пионером во многих прогрессивных начинаниях: первым на белорусской территории получил Магдебургское право, здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт Петр Климук и "белая молния" - олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. На Брестчине родилось немало знаменитых ученых, художников, музыкантов, политиков, констатировал Александр Лукашенко.

"Здесь была создана первая свободная экономическая зона. Она стала примером партнерского взаимодействия бизнеса и государства. Примером успешной работы перспективных предприятий с высокой социальной ответственностью", - добавил Президент.-0-