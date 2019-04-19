Лукашенко: IT-сфера не должна отрываться от насущных потребностей экономики

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбранный курс на построение IT-страны в Беларуси остается неизменным, главное не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира. "Главное не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь", - подчеркнул он.

"Парк - это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен", - добавил белорусский лидер.

Государство заинтересовано в активном развитии ПВТ, в том, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере - из Украины, России, Индии, стран Европы и Америки. "Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно. Убежден, что им будет комфортно не только работать, но и жить в нашей стране", - сказал Президент.

Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Этот вопрос в том числе обсуждался на недавней встрече в ПВТ. "Да, в чем-то машины, роботы будут все дальше отдалять человека от производства, других проблем, - считает Александр Лукашенко. - Но какой бы IT-страной ни были, все равно реальный сектор останется в основе. Человек и человеческий труд всегда будут востребованы".

Глава государства добавил, что всегда будет уважаем тот, кто в любой сфере трудится добросовестно. "Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы. Но, как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия, сначала - в учебе, потом - в поиске работы, профессиональной реализации в любой точке нашей страны", - заявил Александр Лукашенко.-0-