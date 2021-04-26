Лукашенко изменил статус Совета по развитию предпринимательства

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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при Президенте Беларуси на консультативный орган при Совете Министров. Соответствующий указ №163 глава государства Александр Лукашенко подписал 26 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет, соответственно, премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
Указ позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава.-0-