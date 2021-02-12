Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что он абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать, противодействуя возникающим вызовам. Об этом глава государства заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я абсолютно мирный человек. Я не хочу никакого боя, никаких столкновений. Я никогда этого не сделаю. Но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать", - подчеркнул белорусский лидер.

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