Лукашенко: я буду защищать свою страну, чего бы это ни стоило

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет защищать страну, чего бы это ему ни стоило. Глава государства подчеркнул это сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения со студентами глава государства рассказал предысторию подготовки этого мероприятия. Просьбу задать свои вопросы Президенту озвучили студенты БГУ, когда с ними встречалась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она пообещала оказать содействие в организации этого мероприятия. Александр Лукашенко принял приглашение, как только ему позволил график.

"Когда я сказал "да, я поеду в БГУ", Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что ему нечего стыдиться за свои поступки. "Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - отметил он.

"Мы построили - вдумайтесь! - в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я ею горжусь. Я знаю, что много недостатков. Но четверть века в истории - это просто ничто, пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали".

Глава государства убежден, что со временем молодое поколение поймет и оценит это. "Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять! Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?" - сказал Президент.

"Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. Поэтому очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-