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03 декабря 2019, 17:10

Лукашенко: я бы хотел видеть оппозицию в парламенте, но за них проголосовало только 3,5%

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы видеть в национальном парламенте представителей оппозиции, однако они не пользуются поддержкой у населения. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления в Народной скупщине Сербии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем недавно состоялись парламентские выборы в Беларуси. Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. "Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, - добавил он. - Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек. Как их можно провести в парламент, да еще демократическим путем, как требуют? Их даже за руку нельзя было взять и привести".

По мнению Президента, беда белорусской оппозиции в том, что она работает только в периоды электоральных кампаний. "Какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды. Нигде не работают - в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет", - заметил Александр Лукашенко.

На прошедших парламентских выборах в Беларуси граждане поддержали тех кандидатов, которые трудятся и приносят пользу обществу, уверен глава государства. "В ходе парламентской работы будет видно, кто какую позицию занимает и отстаивает, но я абсолютно убежден, что это преданные своей стране люди и патриоты", - заявил он.

Александр Лукашенко добавил, что западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика, поэтому в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка, обратил внимание Президент. "Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких "брекситов" и против его распада", - отметил Президент.-0-

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