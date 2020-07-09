Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большинство из 250 человек в зале - люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю", - сказал глава государства.

По его словам, на уровне Президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения. "Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака - все это правильно", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в отдельных масс-медиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами. "Якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому Президенту приходится реагировать как пожарному, - сказал он. - Так вот: нет никакой чрезвычайщины".

Президент пояснил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию.

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