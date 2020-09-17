Лукашенко: я не агрессор, я очень мирный человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что он не агрессор, а очень мирный человек. Об этом он заявил, выступая на женском форуме "За Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры", - сказал Президент.

"Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.-0-