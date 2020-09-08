Лукашенко: я не позволю разрушить то, что создавалось в Беларуси поколениями людей

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что не позволит разрушить то, что создавалось в стране поколениями людей, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко дал интервью ведущим российским СМИ На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно. Но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет… Поэтому я не боюсь, - сказал Александр Лукашенко. - Я даже дома говорю: слушайте, дети, ну не сегодня - завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет (когда они меня пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду, но я им (оппонентам власти. - Прим. БЕЛТА) не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, разрушить. Вот чем я живу".

"Обидно ли чисто по-человечески? Потому что есть люди, которые не помнят в силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало", - уточнил один из журналистов.

"Очень обидно, - ответил Президент. - Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то Он меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в "утюге", телевизоре и в "холодильнике". Может быть, где-то и надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу".

У главы государства также поинтересовались, что после всех текущих событий в Беларуси для него теперь самое главное в жизни.

"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом, - заявил Александр Лукашенко. - Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я думаю, что далеко откатилась бы. Может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать".-0-

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