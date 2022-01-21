Лукашенко: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного - выборы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не признает никаких транзитов власти, кроме процедуры выборов. Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По разным направлениям начинают это все не обсуждать - "обсасывать": транзит власти, не транзит и прочее… В тысячу первый раз говорю: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного - выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой, если я буду видеть по результатам выборов, что народ хочет другого Президента. Будет другой Президент, - заявил глава государства. - Мне это зачем? Вы теперь переживайте, будет Лукашенко или кто-то другой, которого вы не знаете. Я имею в виду народ. Мне-то зачем париться и переживать по этому поводу?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственно подходит к исполнению своих президентских полномочий: "Доверили - вы видите, я работаю. Надоело мне это, не надоело и прочее... Никто меня не упрекнет, что я не исполняю своих служебных обязанностей. Я человек деревенский. Мы так были воспитаны".

Если говорить о политическом будущем, Александр Лукашенко следующим образом описал перспективы: "Референдум пройдет, народ Конституцию поддержит (если поддержит). Ровно по этой Конституции в течение, я думаю, двух лет мы все отстроим. Будет тихо, спокойно, никто не будет переворачивать автомобили, мародерством заниматься, сжигать, обижать ваших детишек. Будет все тихо, спокойно - и транзит, и все остальное будет".-0-