Лукашенко: я не против критики и конкуренции, но закон нарушаться не должен

6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения в Орше городской больницы №1 имени Семашко заявил, что не против критики и конкуренции, но закон при этом нарушаться не должен, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения больницы Александр Лукашенко вспомнил события прошлого года. Он отметил, что среди медицинского персонала, конечно, всегда могут быть люди, имеющие другую точку зрения. И это естественно, подчеркнул глава государства. "Но вы же будьте лицом нации, ведите себя достойно. Вот в чем проблема. Только в том, что нарушали закон", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил: во время совещания или обсуждения тех или иных проектов хочется слышать от чиновников разные мнения, их личные. Но в то же время они должны понимать, что работают на государство и должны придерживаться выработанного курса. В этой связи он вспомнил недавнее посещение инновационного молочно-товарного комплекса "Устенский" в Оршанском районе: не все чиновники поддерживали реализацию этого проекта. Но во время обсуждения было решено, что построить это хозяйство все-таки нужно.

"Мнения сталкиваются, вырабатываем какое-то правильное решение. Везде конкуренция должна быть, я за это. Но только не надо нарушать закон. Если мы в обществе сейчас не остановим это нарушение закона, наши дети будут лбами сталкиваться, как на Западе. Почему они нас все время шатают: им на Западе не нравится наша действительность. А нам нужна стабильность", - сказал Александр Лукашенко.-0-