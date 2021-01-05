Лукашенко: я не враг собственному народу и самому себе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что не является врагом собственному народу и прежде всего самому себе, и только выборы могут решить вопрос, если кому-то не нравится нынешний глава государства. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства попросили прокомментировать решение объявить нынешний год Годом народного единства. "Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

"Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас (вся остальная. - Прим. БЕЛТА) Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! - подчеркнул белорусский лидер. - Да, вы (молодежь. - Прим. БЕЛТА) - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы - это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика - бюллетени одинаковые".

Александр Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.

"Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало", - сказал глава государства о тех, кто противостоит действующей власти.

"Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", - добавил Александр Лукашенко.-0-