Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил, что вступает в должность Президента с чувством гордости за белорусов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, - сказал Александр Лукашенко. - День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать".

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Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ Президент подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего.

Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях "Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства", - заявил Александр Лукашенко.