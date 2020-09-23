Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил, что вступает в должность Президента с чувством гордости за белорусов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, - сказал Александр Лукашенко. - День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать".
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