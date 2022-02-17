Лукашенко: ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает корреспондент БЕЛТА.
"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", отметил Президент.-0-
Лукашенко: если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным Президентом