Лукашенко - юным футболистам: если у вас перед глазами доллары, вы никогда не станете спортсменами

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство поддержит белорусских футболистов, но они должны показывать результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет (я имею в виду доллар; может быть, розовый - евро), вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: добиться результата можно только упорным трудом и самоотдачей. "Хотите играть - играйте. Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. С мячом должны спать. Если вы этого не понимаете, вы не футболисты", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в его годы у спортсменов не было таких условий для тренировок, как сегодня, об этом они могли только мечтать. Но результаты были. "И это все создано за счет белорусского народа. Я хочу, чтобы вы это помнили. А вы это будете понимать и помнить только тогда, если вас к этому сподвигнут ваши тренеры. Все зависит от тренера. Спортсмен может сделать все, чему его обучит и что заставит делать тренер. Нет тренера - нет команды, нет спортсмена", - убежден Президент. Он добавил, что есть большие вопросы и к административному аппарату чиновников.

Глава государства также пожелал молодым игрокам быть патриотами, ведь они играют для людей, а не для руководства страны. Кроме того, спортсменам уже в юном возрасте надо задумываться о своем будущем и устраивать свою жизнь, отметил Президент. "Жизнь спортсмена очень короткая, - констатировал он. - И за эту жизнь вы не только должны научиться играть, сделать себя, заработать какие-то средства на будущее. Но и после 30 же люди живут. А это значит, что надо учиться. Жизнь спортсмена катастрофически тяжелая, каторжная. Но вы сами выбрали такую судьбу. Постарайтесь пройти эту жизнь так, как надо. В этом возрасте вы делаете самих себя".

"Если вы будете стремиться стать настоящими спортсменами, любить свою страну, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите", - подытожил белорусский лидер.-0-