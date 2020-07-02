Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. К своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник - стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

"Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции", - отметил белорусский лидер.

Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира, подчеркнул глава государства.

"Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы - города Минска, - сказал Александр Лукашенко. - С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей".-0-