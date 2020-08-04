Лукашенко: качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество белорусского бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа, мы всегда поддерживали и будем поддерживать. Я как-то анализировал и заметил одну особенность. Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля, а не с приватизации. И достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом. Таких людей я всегда уважал и уважаю. Частный бизнес вырос, окреп и останется для Беларуси фактором роста", - подчеркнул глава государства.

"Работы в стране предостаточно. Структура белорусской экономики объединяет множество отраслей. С одной стороны, нам досталось много финишных производств, зависимых от импорта сырья и комплектующих, но с другой - это огромные возможности для развития", - считает Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что белорусская промышленность импортирует комплектующих более чем на $4 млрд в год. "Ниша для импортозамещения просто колоссальная. Можно создавать небольшие компании, производить эти комплектующие на $4 млрд. В мире совместная работа или кооперация с промышленными гигантами - предел мечтаний любого малого или среднего предприятия. Все борются за гарантированные заказы и возможность попасть на конвейер, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому нечего сетовать на малую емкость внутреннего рынка. Локализация производства компонентов только на таких заводах, как "БЕЛДЖИ", МТЗ, БЕЛАЗ, уже даст огромный эффект для бизнеса".

Также Александр Лукашенко высказал мнение, что "есть еще потенциальные кластеры в деревообработке, где не хватает мебельных и бумажных производств, в легкой промышленности (кожа и лен), по выпуску инновационных строительных материалов и в фармацевтике".-0-