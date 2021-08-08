Лукашенко: качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что труд строителей имеет особую общественную значимость для страны и народа. Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура.

"Красивые, уютные города и села - результат вашей многолетней созидательной деятельности, которым можно по праву гордиться. При этом отрасль находится в постоянном развитии, а своим ответственным отношением к труду и качеством работ вы завоевали признание как на родной земле, так и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что при всех достижениях строительный комплекс страны имеет возможности выйти на новый уровень, придав дополнительный импульс для развития экономики и повышения качества жизни белорусов.

Президент пожелал работникам строительного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед.-0-