Лукашенко: как бы ни складывалась обстановка в мире, Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Как бы ни складывалась обстановка в мире, Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил Эбрахима Раиси с недавней победой на президентских выборах.

"Как бы ни складывалась обстановка в мире, обстоятельства, Иран с Беларусью всегда находили те пути, которые приводили нас к успеху", - заявил Александр Лукашенко.

Во время встречи лидеры двух стран особое внимание уделили санкционному противостоянию. Глава государства отметил, что Беларусь всегда жила под санкциями, но для тех, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном.

"Если санкции и приносили какой-то вред Беларуси, Ирану, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособными, не всегда находили тот путь, по которому должны были пройти в условиях санкционного давления. Поэтому все в наших руках", - подчеркнул Президент.

Эбрахим Раиси в свою очередь отметил, что Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности. "Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед", - заявил он.-0-