Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику, как бы ни складывалась ситуация. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами в Барановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику, - сказал Александр Лукашенко. - Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности: планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность".

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко: в Беларуси костелы работали и будут работать Глава государства подчеркнул, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Он заявил, что никакого наката ни на какую церковь в стране не допустит.

Лукашенко: не все в жизни так, как видится в виртуальном мире "Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал глава государства.

Лукашенко: меня беспокоит не власть - я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски "Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - заявил Александр Лукашенко.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии По словам главы государства, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

Лукашенко: нам никто не даст больше, чем мы можем заработать сами "Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.