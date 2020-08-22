Лукашенко: как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил главе государства о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер.

Президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно". "С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул он.

На полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Министр обороны доложил ему об обстановке и выполняемых задачах. Затем Александр Лукашенко на вертолете отправился в пункт реактивного дивизиона, где располагается РСЗО "Полонез".

Как сообщалось, на недавнем заседании Совета безопасности Президент поручил Министерству обороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. "Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения", - сказал глава государства.

"То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - добавил Александр Лукашенко.-0-