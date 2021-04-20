Лукашенко: какие бы ни были в Украине президенты, у нас всегда были добрые отношения

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко высказался о своих отношениях с президентами Украины, которые возглавляли страну в разные годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Пользуясь случаем, глава государства попросил Евгения Шевченко при встрече передать Петру Порошенко привет: "Очень бы вас попросил, какие бы у нас ни были отношения, если вы его увидите (наверное, увидите в Верховной раде), передайте ему от меня привет".

"Я Петра Алексеевича вижу постоянно в зале", - отметил Евгений Шевченко.

"Вы знаете, что какие бы ни были в Украине президенты (у нас расходились диаметрально позиции, взгляды), но у нас всегда были добрые отношения", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что было по-разному. "И не надо думать, что Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович. - Прим. БЕЛТА) был лучшим для меня из президентов, - сказал глава белорусского государства. - Нет. Вспомните, как Янукович запретил полет моего самолета, когда чернобыльская была конференция. На него надавил Запад прилично, и он пригласил меня, а потом отказался принимать меня в Украине. Поэтому по-разному складывалась ситуация".

"Казалось, с Виктором Ющенко у нас вообще не сложатся отношения. Ничего подобного, у нас были добрые, очень хорошие отношения. Я не говорю про Леонида Даниловича Кучму", - заметил Александр Лукашенко.

Он также высказался относительно недавних заявлений в адрес белорусской стороны первого президента Украины Леонида Кравчука: "Про вашего первого президента вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически (ну а Беларусь вроде бы для него, советского человека, не чужая), позволяет себе подобные высказывания. Не знаю, зачем ему только это. В политике ведь очень важно: если что-то делаешь, то зачем. Вот я не понимаю, зачем".-0-

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко